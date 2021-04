FC Bayern: Robert Lewandowski nach Verletzung doch schneller zurück?

Knie-Spezialist Wimmer warnt vor frühem Comeback

Fakt ist: Lewandowski wird alles dafür tun, um schnellstmöglich fit zu werden. Abgesehen von der Knieblessur befindet sich der Ausnahmeathlet ohnehin in einem Top-Zustand. In seiner Karriere blieb er von schweren Verletzungen ebenfalls weitgehend verschont. Die längste Ausfallzeit betrug 28 Tage nach einer Schienbeinverletzung Ende Februar 2020. Damals verpasste er drei Pflichtspiele.

Fiele Lewandowski tatsächlich vier Wochen aus, stünde er für die letzten drei Bundesligaspiele gegen Mönchengladbach, in Freiburg und gegen Augsburg zur Verfügung. Ein Einsatz zuvor im Hinspiel eines möglichen Champions-League-Halbfinales am 27. oder 28. April wäre eine Punktlandung.

Schafft es Lewandowski tatsächlich nach zwei Wochen zurück und wirkt bereits gegen PSG wieder mit, könnte er anschließend auch schon in Wolfsburg, gegen Leverkusen und in Mainz seine Jagd auf Gerd Müllers Saisonrekord von 40 Bundesligatreffern fortsetzen.

Gelingt Lewandowski ein Blitz-Comeback?

Dass die Bayern eine bis zu vierwöchige Ausfalldauer verkündet haben, kann auch strategische Gründe haben, um Lewandowski nicht unter Druck zu setzen. So hat er die Möglichkeit, in Ruhe an seinem Comeback zu arbeiten. In anderen Fällen, etwa bei Javi Martínez, haben die Bayern in der Vergangenheit zu kurze Ausfallzeiten angegeben.