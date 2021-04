Deutschland-Blamage vs. Nordmazedonien: Diese Fragen stellt sich jetzt jeder Fan

Tritt Löw nach dem Debakel noch vor der EM zurück?

Profitieren Hummels und Müller von der Nordmazedonien-Pleite?

Hat die Dreierkette ausgedient?

Hoffentlich! Löw wechselte am Mittwoch immer wieder zwischen Dreier- und Viererkette und verunsicherte die Mannschaft damit. In nahezu keinem Spiel mit Dreierkette überzeugte das DFB-Team - im Gegenteil! Es hagelte Gegentore und es fehlte an Abstimmung. Hoeneß kritisierte: "Ich verstehe überhaupt nicht, dass man ein erfolgreiches System ohne Not ändert."