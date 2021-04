Der spanische TV-Sender TVE sorgt bei dem Spiel Spanien gegen Kosovo für einen Eklat

"Spanien trifft auf die Mannschaft des kosovarischen Fußballverbandes und wir hoffen, nicht so sehr zu leiden wie in den beiden vorangegangenen Spielen - was für eine Woche wir hinter uns haben", eröffnete Moderator Juan Carlos Rivero die skurrile Show. Das erste Ziel war erreicht: In der Anmoderation nicht das Wort Kosovo benutzen.

Land Spanien gegen Föderation Kosovo

Absurde Anzeigen und Umschreibung des Kosovo

Die Ergebnis-Anzeige des TV-Senders lieferte ein weiteres auffälliges Detail: Die Lettern ESP für Spanien waren in Großbuchstaben geschrieben. Die Abkürzung kos für den Kosovo in kleinen Buchstaben.

Spanien hat keinen Antrag bei der UEFA eingereicht, nicht gegen den Kosovo spielen zu wollen. Serbien, Russland und Bosnien haben genau das getan. Aus diesem Grund ist der Kosovo auch in der spanischen Gruppe B. Eigentlich was das Nationalteam nämlich in die Gruppe A gelost worden. In dieser war aber bereits Serbien, weswegen Kosovo dann in der spanischen Gruppe landete.