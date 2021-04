FC Bayern: Choupo-Moting hat Trikot von Ribéry in seinem Kinderzimmer

Choupo-Moting: Darum wird es schwer, den CL-Titel zu verteidigen

Das große Ziel der Münchner sei es, in dieser Saison, den Champions-League-Titel zu verteidigen. Der 32-Jährige schätzt die Situation in diesem Jahr allerdings schwieriger ein, als es in der vergangenen Spielzeit der Fall war. "Weil alle gerade den FC Bayern jagen. Wir werden aktuell als das beste Team der Welt gesehen - das bedeutet: Wir sind das Team, das jeder schlagen will", sagt Choupo-Moting.

Für ihn sei es enorm wichtig, sich nicht zu verstellen oder zu verstecken. "Das ist in meinen Augen das Entscheidende im Leben, egal ob man Fußballer ist oder etwas anderes: dass man sich selbst findet, bei sich bleibt, dass man Freude hat und das auch auf andere ausstrahlt", sagt Choupo-Moting, der bislang schon in drei der großen Top5-Ligen Europas (Deutschland, Frankreich, England) aktiv war.

Dieses Trikot hängt in Choupo-Motings altem Kinderzimmer

"Ich habe so viel erlebt und kann wirklich sagen: Man lernt nie aus. Meine Erfahrung ist, dass man nie zu lange den Kopf hängen lassen sollte", rät der Edeljoker. Er sei in seiner Karriere immer optimistisch geblieben, auch wenn es Rückschläge gab.

Wechsel im Sommer? Das sagt Choupo-Moting

Der Vertrag des Stürmers läuft in diesem Sommer aus. Choupo-Moting macht allerdings keinen Hehl daraus, dass er gerne in München bleiben würde. "Es macht riesigen Spaß in diesem Verein. Alles, was ich mir vorher vom FC Bayern versprochen hatte, hat sich mehr als bestätigt", schwärmt Choupo-Moting. "Ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln ins Training. Es ist eine Ehre, hier zu spielen. Das ist eine Top-Adresse in Fußball-Europa."