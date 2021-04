Schwimmen: Sarah Köhler kritisiert DSV nach Bordell-Posse

"Was im Moment vom Vorstand an Entscheidungen getätigt wird, trägt nicht dazu bei, dass wir uns entspannt auf die bevorstehende Olympia-Qualifikation vorbereiten können", sagte Köhler dem SID: "Das bringt Unruhe und Verunsicherung, nachdem wir uns im Leistungssport in den letzten zwei Jahren auf einem guten Weg befunden haben."