MLB: New York Mets statten Francisco Lindor mit Rekord-Vertrag aus

Francisco Lindor wird doch nicht Free Agent

Der 27-Jährige war erst in dieser Offseason per Trade von den Cleveland Indians nach New York gekommen. Bei den Indians spielte er seit 2015 und wurde in dieser Zeit viermal zum All-Star gewählt, gewann zwei Gold Gloves und einen Platinum Glove für seine herausragenden Defensivleistungen. Zudem gewann er zwei Silver Slugger Awards für seine Schlagleistungen.