Real Madrid: Thibaut Courtois kauft sich eigene Frauen-Fußballmannschaft

Thibaut Courtois hat sich mit seinem E-Sports-Unternehmen Anteile an einem spanischen Frauenteam gesichert. Er ist nicht der einzige Fußballer in diesem Metier.

Dux Gaming, das E-Sports-Unternehmen des 28 Jahre alten Real-Torhüters, hat sich Anteile an der spanischen Frauen-Fußballmannschaft EMF Logroño gesichert. Das Team aus der Kleinstadt in Nordspanien spielt seit rund zweieinhalb Jahren in der ersten spanischen Frauenliga.