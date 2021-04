MLB: Joe Biden kritisiert Zuschauerpläne von Texas Rangers

Kurz vor dem Saisonstart in der MLB richtet US-Präsident Joe Biden eine eindringliche Warnung an den Sport. Konkret bezieht er sich auf die Texas Rangers.

Kurz vor dem Saisonstart in der Major League Baseball (MLB) hat US-Präsident Joe Biden eine eindringliche Warnung an den Sport gerichtet.

"Nun, das ist eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Ich denke, es ist ein Fehler", sagte Biden in einem ESPN -Interview: "Sie sollten auf Dr. Anthony Fauci, die Wissenschaftler und die Experten hören. Ich denke, es ist nicht verantwortungsvoll."

Biden: "Rennen um Leben und Tod"

"Sie sehen, was jetzt in Europa passiert, nachdem sie die Auflagen aufgehoben haben. Ich weiß nicht, warum wir nicht einfach der Wissenschaft folgen und das besiegen," erklärte Biden weiter. Der Politiker hatte am Montag von einem "Rennen um Leben und Tod" mit dem Coronavirus gesprochen und vor voreiligen Lockerungen gewarnt.