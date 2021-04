Italien: Betreuer der Nationalelf nach WM-Quali mit Corona infiziert

Italien gewann 2:0 gegen Litauen in der WM-Quali © AFP/SID/PETRAS MALUKAS

Das teilte der nationale Verband nach dem 2:0-Sieg der Azzurri in der WM-Qualifikation gegen Litauen mit. Die betroffenen Personen wurden vom Rest der Gruppe getrennt. (SERVICE: Die Tabelle der WM-Qualifikation )

Der Abwehrspieler, der geringe Symptome aufweist, wird am Donnerstag nach Turin zurückkehren und sich in einem Hotel in Isolation begeben. (SERVICE: Spielplan & Ergebnisse der WM-Qualifikation)