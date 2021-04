Olympische Spiele: Fackellauf soll Osaka in Japan überspringen

Dies erklärten nach Angaben lokaler Medien der Gouverneur der Region sowie der Bürgermeister der Wirtschaftsmetropole. In Osaka war zuletzt ein sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionszahlen zu verzeichnen.

"Wir denken, dass es in die Kategorie der unnötigen Ausflüge fällt. Wir müssen Menschenmassen in der Stadt Osaka vermeiden", wurde Gouverneur Hirofumi Yoshimura am Donnerstag von der Zeitung Mainichi Shimbun zitiert.