WWE NXT: Chaos um Io Shirai, rätselhafter Abgang von Strong

In der letzten NXT-Show vor dem WrestleMania-TakeOver geht es noch einmal hoch her: Io Shirai flippt aus, Roderick Strong gibt Rätsel auf.

Komplettes Chaos beendet Show

Die weiteren Highlights:

- In einem hochemotionalen Hype-Video wurde auf die langjährige Freundschaft zwischen Kyle O'Reilly und Adam Cole sowie auf den Wendepunkt in ihrer Beziehung eingegangen. Die langjährigen Weggefährten und Ex-Kollegen in der Undisputed Era treffen in der zweiten Nacht von NXT Takeover: Stand & Deliver aufeinander.