AEW Dynamite: Rohr-Attacke auf Dax Harwood geht übel schief

Dax Harwood bekam bei AEW Dynamite eine heftig blutende Wunde ab © AEW

M. Hoffmann

Bei einer turbulenten Ausgabe von AEW Dynamite gibt es zwei Comebacks und zahlreiche neue Entwicklungen. Für Dax Harwood endet der Abend schmerzhaft.

Das Ring-Debüt des früheren WWE-Stars Christian Cage, ein neuer Zusammenschluss aufstrebender Stars, eine große Rache-Attacke von Chris Jericho und Co. an MJF und zum Abschluss ein kreatives Chaos-Match mit zwei Überraschungs-Comebacks: WWE-Rivale AEW hat bei der dieswöchigen TV-Show Dynamite einiges aufgefahren.

Ein schmerzhaftes Ende nahm die Sendung für Dax Harwood vom Tag Team FTR (The Revival bei WWE): Bei einer groß inszenierten Kabinenprügelei bekam er einen Rohrhieb ab, der ihm eine reale und heftige Platzwunde am Kopf zufügte.

Dax Harwood bekommt blutigen Hieb ab

Drei Wochen nach der Formation des Bündnisses The Pinnacle um Super-Talent MJF und der Attacke auf den Inner Circle war bei Dynamite die Rache von Chris Jericho und Co. gefolgt: Der Circle überraschte MJF und seine Mitstreiter, als die gerade die feindlich übernommene Umkleidekabine des Circle umdekorieren wollten, eine Masssenprügelei brach aus, bei der der Circle die Oberhand behielt.

Pinnacle-Mitglied Harwood wurde von Santana mit einem Stahlrohr am Kopf blutig geschlagen, AEW veröffentlichte hinterher ein nicht sehr appetitliches Video, wie Harwoods Wunde genäht werden musste - ohne Ton, weil angeblich nichts, was Harwood gesagt hat, jugendfrei gewesen wäre.

Christian Cage siegt bei AEW-Debüt

Gleich zu Beginn der Show stieg das vergangene Woche angesetzte Premierenmatch von Christian Cage, der sich nach seinem WWE-Comeback beim Royal Rumble AEW angeschlossen hatte: Gegen Frankie Kazarian - seinen früheren Kollegen bei TNA / Impact Wrestling - präsentierte sich der 47-Jährige in guter Form, steckte Kazarians spektakuläre Spezialaktion Flux Capacitator weg und siegte mit dem Killswitch.

Nachwuchswrestler wenden sich gegen Cody Rhodes

Das "Exhibition Match" zwischen Cody Rhodes und dem für die Ausbildung des AEW-Nachwuches zuständigen QT Marshall endete mit dem sich schon seit Wochen andeutetenden "Heel Turn" Marshalls: Er attackierte ohne Vorwarnung die als Ringrichter agierende Legende Arn Anderson - anschließend gingen diverse seiner Studenten auf die anderen Altstars Billy Gunn und Dustin Rhodes (Codys Bruder) los, sowie auf das kürzlich von AEW unter Vertrag genommene Talent Lee Johnson. Das weibliche Talent Red Velvet hielt Marshall noch davon ab, zum Äußersten zu gehen und Codys Kopf mit einem Stuhl gegen die stählerne Ringtreppe zu hauen.

Die Marshall-Schüler, die mit ihm nun offenbar ein neues Schurkenbündnis bilden, sind die früheren WWE-Talente Aaron Solow - Ex-Verlobter von WWE-Star Bayley - und Nick Comoroto - dessen Look an die ermordete Legende Bruiser Brody erinnert - sowie der frühere Sauerland-Boxer Anthony Ogogo, der aufgrund einer schweren Augenverletzung zum Wrestling gewechselt ist.

Kris Statlander und Trent mit umjubelten Comebacks

Zum Abschluss der Show gipfelte die Fehde zwischen Kip Sabian und Miro (früher Rusev) sowie Orange Cassidy und Chuck Taylor von den Best Friends mit einem Arcade Anarchy Match, einer wilden Prügelei mit Elementen aus der Gaming- und Spielzeugwelt als Leitmotiv - Taylor etwa streute Legosteine statt der üblichen Reißzwecken im Ring aus, landete am Ende aber selbst darin.

Das Match endete mit einem Sieg für die Publikumslieblinge Cassidy und Taylor, die Hilfe von zwei Rückkehrern bekamen: der langzeitverletzten Kris Statlander, die nach überstandenem Kreuzbandriss aus einem Spielautomaten sprang und Sabians Ehefrau Penelope Ford ausschaltete - und dem zuletzt ebenfalls verletzten Taylor-Partner Trent.

Der ließ sich - wie schon in der Fehde gegen Santana und Ortiz - von Mutter Sue mit einem SUV zum Ring bringen und räumte nach einem Abschiedskuss für Mama auf. Trent verpasste Miro letztlich einen Spear durch einen Tisch, Taylor pinnte Sabian nach einem Running Powerslam durch einen weiteren, am Ende gab es die für die Best Friends typische Gruppenumarmung und einen Gruß an Trents Mutter im Minivan.

Die weiteren Highlights:

- Scorpio Sky, bislang zusammen mit Kazarian und Christopher Daniels Teil der Gruppierung SCU, kündigte an, nun mit dem neu verpflichtete "All Ego" Ethan Page ein Tag Team zu bilden. Das Duo wird am Montag bei der Webshow Dark: Elevation sein Debüt feiern und auf die Sydal Brothers treffen.

- World Champion Kenny Omega und die Good Brothers Karl Anderson und Luke Gallows besiegten die Lucha Bros. und Laredo Kid, anschließend eskalierten die Spannungen mit den Young Bucks, die zuvor erneut von Omegas Manager Don Callis beleidigt worden waren. Zusammen mit Omegas Erzrivale Jon Moxley vertrieben sie ihn und seinen Kumpanen aus dem Ring - kommende Woche gibt es ein Six Man Tag Team Match.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 31. März 2021: