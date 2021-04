NBA: Dallas Mavericks siegen dank Luka Doncic, Lakers verlieren ohne LeBron

Der 22-jährige Slowene legte beim knappen 113:108-Sieg bei den Boston Celtics 36 Punkte und acht Rebounds auf und hatte entscheidenden Anteil am zweiten Mavs-Sieg in Folge. Unterstützung gab es von seinem kongenialen Partner Kristaps Porzingis, der 19 Punkte beisteuerte, und Jalen Brunson mit 21 Zählern.

Dallas startete gut in das Duell und setzte sich kontinuierlich ab, im letzten Viertel machten es die Mavericks aber doch noch einmal spannend: Insgesamt leisteten sich die Gäste in den letzten zwölf Minuten sechs Turnover, sodass der zwischenzeitliche Vorsprung von 23 Punkten auf einen einstelligen Wert schrumpfte. Am Ende brachten die Mavs die Führung aber über die Zeit.