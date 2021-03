Klatsche für Alaba, Spanien kassiert Mega-Tor gegen Kosovo

Während sich Weltmeister Frankreich, Italien und England in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar zu Siegen gemüht haben, ging es bei Spanien und Österreich hoch her. (SERVICE: Alles zur WM-Qualifikation)

0:4 für Alaba

In Gruppe F sind Alaba und Co. damit nur noch Vierter hinter Israel, Schottland und den Dänen. (SERVICE: Tabellen der WM-Qualifikation)

Brisanz bei Spanien-Kosovo - und irres Tor

Die erste knifflige Szene am Mittwochabend löste Spanien in Sevilla ohne Probleme: das Abspielen der Nationalhymne der Gäste.

Spanien bezwang den Kosovo am Ende mit 3:1 (2:0) und verdrängte Schweden in der Gruppe B von der Spitze.

Frankreich, Italien und England mit Mühe

Der viermalige Weltmeister Italien bleibt nach dem mühevollen 2:0 (0:0) in Litauen makelloser Tabellenführer der Gruppe C.

Tottenhams Harry Kane (19.) brachte die Three Lions per Elfmeter in London in Führung. Nachdem Jakub Moder (58.) ausgeglichen hatte, erlöste Harry Maguire (85.) die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate in den Schlussminuten.