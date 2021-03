Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland in zehn Stadien

Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Mittwoch die neun Spielorte und zehn Stadien für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland 2023 bekanntgegeben.

Das Eröffnungsspiel findet in Auckland statt, das Finale in Sydney: Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Mittwoch die neun Spielorte und zehn Stadien für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland 2023 bekanntgegeben.