Peinliche Pleite gegen Nordmazedonien: Aufbruchstimmung dahin

Joachim Löw zeterte und schimpfte. Eine weitere blamable Pleite hat die zarte Aufbruchstimmung in der deutschen Nationalmannschaft im Keim erstickt. Beim völlig überraschenden 1:2 (0:1) im letzten EURO-Casting gegen den krassen Außenseiter Nordmazedonien kassierte der scheidende Bundestrainer erstmals eine Niederlage in der WM-Qualifikation - in seinem 33. und letzten Spiel. Sein Nachfolger steht damit trotz der beiden Auftaktsiege im September sofort unter Druck.