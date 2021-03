Frankreichs Tennis-Präsident will nicht an Absage der French Open denken

Die täglichen Coronafälle haben sich in Frankreich auf etwa 40.000 verdoppelt, und die Krankenhäuser in Hotspot-Gebieten wie Paris sind überfüllt. Präsident Emmanuel Macron kündigte am Mittwoch Schulschließungen ab der kommenden Woche an. Im vergangenen Jahr war die French Open nach dem Virus-Ausbruch in den September verschoben worden, lediglich 1000 Zuschauer waren pro Tag erlaubt.