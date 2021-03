FC Bayern: Robert Lewandowski verletzt - Uli Hoeneß ärgert sich

Unersetzbar? So kann Bayern den Lewandowski-Ausfall kompensieren

Robert Lewandowski wird dem FC Bayern wegen seiner Knieverletzung in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der Verein prognostizierte in einer Mitteilung die Ausfallzeit des polnischen Toptorjägers auf "rund vier Wochen".

Hoeneß: "Das ist ein großer Mist für uns"

Mit Blick auf den Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig am Samstag (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern, 18.30 Uhr im LIVETICKER) fügte Hoeneß an: "Aber die Bayern sind ja bekannt dafür, dass sie in schwierigen Zeiten zusammenwachsen. Darauf baue ich jetzt."