Armenien übernimmt Tabellenführung in deutscher Quali-Gruppe

Armenien besiegte in der WM-Qualifikation auch Rumänien © AFP/SID/KAREN MINASYAN

Armenien mischt die WM-Qualifikation in der deutschen Gruppe J auf! Ohne Superstar Henrikh Mkhitaryan schlägt das Team auch Rumänien - vor tausenden Zuschauern.

Die armenische Nationalmannschaft sorgt in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar mächtig für Furore in der deutschen Gruppe J! (SERVICE: Alles zur WM-Qualifikation)