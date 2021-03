Elite-Marathon in Hamburg verlegt

Der für den 11. April geplante Elite-Marathon in Hamburg kann nicht stattfinden und muss an einen anderen Standort verlegt werden.

Der für den 11. April geplante Elite-Marathon in Hamburg kann nicht stattfinden und muss an einen anderen Standort verlegt werden. "Hauptgrund ist die derzeitige Infektionsdynamik in der Hansestadt, weshalb auch die Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 noch einmal vom Senat verschärft wurde", teilte der Veranstalter MHV am Mittwoch mit.