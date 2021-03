DFB-Team mit zwei Änderungen gegen Nordmazedonien

Bundestrainer Joachim Löw hat seine Mannschaft für das dritte WM-Qualifikationsspiel innerhalb von sieben Tagen auf zwei Positionen verändert. Im Gegensatz zu den Siegen gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) stehen Torhüter Marc-Andre ter Stegen und Robin Gosens als Linksverteidiger in der Startelf für die Begegnung gegen Nordmazedonien in Duisburg (20.45 Uhr/RTL). Timo Werner sitzt erneut nur auf der Bank.