Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach? Eintracht-Frankfurt-Trainer wohl Favorit

Rose verlässt Gladbach zum Saisonende und wird Trainer bei Borussia Dortmund. Der Vertrag von Hütter bei der Eintracht läuft noch bis 2023, nach SPORT1 -Informationen hat Hütter aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Alonso kommt nicht nach Gladbach

"Xabi ist sehr glücklich, bei Real Sociedad verlängert zu haben. Er hatte mehrere Anfragen aus Europa vorliegen. Für ihn kam der nächste Schritt aber noch nicht in Frage. Er ist glücklich hier in Spanien und noch nicht am Ende mit seinem Projekt", sagte Alonsos Berater Inaki Ibánez zu SPORT1.