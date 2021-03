FC Bayern: Roy Makaay kritisiert Zirkzee-Leihe und erzählt Weißbier-Anekdote

Makaay über Zirkzee-Leihe: "Das bringt Bayern nichts"

"Ich weiß nicht, wie die Absprache war, aber es kann nicht sein, dass man sich verleihen lässt und dann nicht spielt. Das bringt ihm nichts, das bringt Bayern nichts", sagte Makaay in einem Interview mit Spox und Goal .

Zirkzee wechselte Anfang Februar auf Leihbasis zum abstiegsbedrohten italienischen Erstligisten, kam dort bislang auch verletzungsbedingt nur zu vier Kurzeinsätzen in der Serie A. Makaay, der nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2010 bis 2019 in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich bei Feyenoord Rotterdam tätig war, kennt Zirkzee durch dessen Zeit in der Feyenoord-Jugend 2016/17.