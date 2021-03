St. Pauli gibt US-Talent Flach nach Philadelphia ab

Der US-Junioren-Nationalspieler Leon Flach verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli in Richtung seiner Heimat.

Der US-Junioren-Nationalspieler Leon Flach verlässt den FC St. Pauli in Richtung seiner Heimat. Der 20-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung Philadelphia Union in der Major League Soccer (MLS) an.