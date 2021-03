Nationalmannschaft, WM-Quali: Deutschland - Nordmazedonien, Einzelkritik

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Der Barca-Keeper kam zu seinem 25. Länderspiel-Einsatz, konnte die Blamage aber trotz einer Mega-Parade (40.) nicht verhindern. An beiden Gegentreffern aber machtlos. SPORT1-Note: 3

ROBIN GOSENS: Der Bergamo-Star - zuletzt angeschlagen - kam endlich zu seinem fünften DFB-Einsatz. In guter Erinnerung wird er ihn allerdings nicht behalten. War total bemüht und musste weite Wege gehen. Seine Flanken fanden aber selten den Abnehmer. Zudem gab er vor dem 0:1 keine gute Figur ab. SPORT1-Note: 4,5

BVB-Star Can von der Rolle

EMRE CAN: Dritter Startelf-Einsatz in Folge. Spielte diesmal in der Innenverteidigung, überzeugte aber nicht. Anfangs noch richtig gut im Spiel, ließ der BVB-Star mit der Zeit extrem nach. Vor dem 0:1 verlor er Torschütze Pandev aus den Augen. Hatte Glück, dass kein Handelfer gegen ihn gepfiffen wurde (76.). SPORT1-Note: 5