Deutsche Fußballerinnen bei U20-WM in Costa Rica dabei

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen dürfen im kommenden Jahr an der U20-WM in Costa Rica teilnehmen. Nachdem die U19-EM als relevantes Qualifikationsturnier ausgefallen war, entschied sich das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwoch für eine Verteilung der europäischen Startplätze anhand der Koeffizientenrangliste der Qualifikationsrunde. Anhand derer erhielten neben den DFB-Frauen auch Spanien, Frankreich und die Niederlande ihr Ticket für die Weltmeisterschaft.