Corona-Spätfolgen: Kanutin Kriegerstein sagt Teilnahme an Olympia-Quali ab

Steffi Kriegerstein (l.) leidet an Corona-Spätfolgen © AFP/SID/DAMIEN MEYER

Kanutin Steffi Kriegerstein hat aufgrund von Spätfolgen ihrer Coronaerkrankung die Teilnahme an der Olympia-Qualifikation im April abgesagt.

Kanutin Steffi Kriegerstein hat aufgrund von Spätfolgen ihrer Coronaerkrankung die Teilnahme an der Olympia-Qualifikation in Duisburg im April abgesagt. Seit Dezember "quält sich mein Körper mit immer neuen Symptomen", schrieb die Olympiazweite von Rio (Kajak-Vierer) auf Instagram. Bis heute fühle sich die 28-Jährige nicht zu 100 Prozent fit.

An einen normalen Trainingsalltag sei nicht zu denken, schrieb die Weltmeisterin von 2015 (Kajak-Zweier): "Priorität hat nun die Gesundheit". Die Wettkampfsaison "startet für mich ohne eine nationale Qualifikation in Duisburg. Das große Ziel Olympia 2021 rückt dadurch für mich in weite Ferne."