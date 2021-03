1. FC Köln verkündet Millionenverlust durch Corona - Landesbürgschaft beantragt

Auch dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat schon die erste Saison unter Coronabedingungen ein großes Loch in die Taschen gerissen.

Auch dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat schon die erste Saison unter Coronabedingungen ein großes Loch in die Taschen gerissen. Am Mittwoch gab der Klub die Bilanz für das Geschäftsjahr 2019/2020 bekannt: Bei einem Umsatz von 122,5 Millionen Euro weist das Jahresergebnis nach Steuern ein Minus von 23,8 Millionen Euro aus (Vorjahr: +1,1 Millionen).

Das Eigenkapital war in den Jahren zuvor kontinuierlich auf 38,6 Millionen Euro gestiegen, in der vergangenen Saison sank es nun auf 14,8 Millionen. Mit bis zu 50 Millionen Umsatzeinbußen rechnen die Kölner zudem in der aktuell laufenden Spielzeit.