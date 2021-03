Serie ausbauen: Bayern-Frauen spielen gegen Rosengard voll auf Sieg

Bayern Münchens Fußballerinnen wollen mit ihrem 26. Pflichtspielsieg in Serie ins Halbfinale der Champions League stürmen.

Bayern Münchens Fußballerinnen wollen mit ihrem 26. Pflichtspielsieg in Serie ins Halbfinale der Champions League stürmen. Nach dem 3:0 im Hinspiel gegen den FC Rosengard ist die Ausgangsposition des deutschen Vizemeisters für das Viertelfinal-Rückspiel in Malmö am Donnerstag (19.00 Uhr/Sport1) glänzend, der Bundesliga-Spitzenreiter lässt sich aber nicht blenden.