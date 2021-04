MLB: Saison-Start mit teils vollen Stadien - ein gefährliches Spiel

Joe Biden wurde deutlich. "Wir befinden uns mit dem Virus in einem Rennen um Leben und Tod", sagte der US-Präsident am Montag besorgt. ( NEWS: Alles zur MLB )

Angesichts der "hart erkämpften Fortschritte" der vergangenen Wochen drängte Biden die Bundesstaaten, die vielerorts umgesetzten Corona-Lockerungen zu stoppen. Doch die Warnungen des mächtigsten Mannes der Welt werden wohl wenig ausrichten, wenn an diesem Donnerstag die 30 Teams der MLB vor Tausenden Stadionbesuchern in die neue Saison starten werden.

MLB vor Fans - Zweifel werden laut

Obwohl die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen laut Experten deutlich größer ist, äußerten einige Verantwortliche gerade mit Blick auf die vollbesetzten Stadien Zweifel. "Wir glauben, es ist zu früh für große Versammlungen. Je mehr es von ihnen gibt, desto größer ist die Möglichkeit für eine verstärkte Ausbreitung", wurde Philip Huang, Direktor für Gesundheit und Soziales in Dallas, in der New York Times zitiert.