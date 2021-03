Ein Jahr nach Taskforce-Gründung: Seifert und Löw würdigen Mediziner Meyer

Seifert und Löw haben den Mediziner und Leiter der Taskforce "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" Tim Meyer in höchsten Tönen gelobt.

Christian Seifert und Joachim Löw haben genau ein Jahr nach Gründung der Taskforce "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" den Mediziner und Taskforce-Leiter Tim Meyer in höchsten Tönen gelobt. Er habe "riesigen Respekt vor dem, was er in Zusammenhang mit dem Hygienekonzept geleistet hat", sagte Bundestrainer Löw über Meyer, der seit 2001 auch Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft ist.