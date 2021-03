Rettig regt großangelegten Protest bei der WM 2022 an

Der langjährige Fußballfunktionär Andreas Rettig regt einen großangelegten Protest für Menschenrechte bei der WM 2022 in Katar an.

Der langjährige Fußballfunktionär Andreas Rettig regt einen großangelegten Protest für Menschenrechte bei der WM 2022 in Katar an. Es wäre ein "großartiges Zeichen", wie der 57 Jahre alte frühere DFL-Geschäftsführer in der Hamburger Morgenpost betonte, "wenn alle teilnehmenden Nationen zum Beispiel die Regenbogenfahne in ihr Trikot integrieren, alle Spieler beim Warmmachen mit dem Konterfei von George Floyd auflaufen und alle Funktionäre und politische Mandatsträger in den Stadien beim Abspielen der Hymnen niederknien."