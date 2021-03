DSV-Posse: Sportdirektor Dirk Klingenberg stolpert über altes Bordell-Foto

Eigentlich sollte Klingenberg die Nachfolge des freigestellten DSV-Leistungssportdirektors Thomas Kurschilgen antreten. Alles war in trockenen Tüchern mit dem Verband und dem 190-maligen Nationalspieler. Doch dann setzte die Verbandsspitze zu einer plötzlichen Rollwende an.

Klingenberg fühlt sich als "Bauernopfer"

Machten Schwimmerinnen Druck?

Rosenbaum indes erklärte in der Süddeutschen Zeitung, er habe "die Brisanz des Personalvorschlags nicht erkannt." In einer DSV-Mitteilung wird Rosenbaum so zitiert: "Um die geplanten Prozesse möglichst wirkungsvoll und reibungslos in Gang zu setzen, sollte jeder Schuss sitzen. Deswegen wollen wir uns noch einmal etwas Zeit nehmen und Alternativen zum ersten Personalvorschlag prüfen."