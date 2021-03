Rudi Völler hört 2022 bei Bayer Leverkusen auf

Die Weltmeister von 1990 treffen sich in der Toskana und lassen das Turnier in Italien wieder aufleben. © Twitter/@J_Klinsmann

Illgner arbeitet nach dem Karriereende als Experte und bietet sich erfolglos als Sportdirektor in der Bundesliga an. Versucht sich als Buchautor und lebt inzwischen in Florida, mit gelegentlichen Aufenthalten in Spanien. © Imago