Karl-Heinz Rummenigge über RB Leipzig: "Realistische Chance, Titel zu holen"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge findet lobende Worte für RB Leipzig. Das Thema Tradition dürfe man in Deutschland nicht überstrapazieren.

"Wir müssen aufpassen, dass wir das Thema Tradition in Deutschland nicht überstrapazieren", sagte Rummenigge der Sport Bild vor dem Aufeinandertreffen beider Klubs im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag in Leipzig (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern, Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).