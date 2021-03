Hausparty trotz Corona: Fünf Spieler von Glasgow Rangers gesperrt

In den vergangenen Monaten war in Schottland nach mehreren Skandalen eine öffentliche Debatte um den Umgang des Profifußballs mit dem Coronavirus entbrannt. Die Erste Ministerin Nicola Sturgeon setzte sich an die Spitze der Fußball-Kritiker. "Stellen Sie sicher, dass Ihr Haus in Ordnung ist", forderte die Regierungschefin.