Formel 1: Lewis Hamilton über den Sieg in Bahrain: Immer wie das erste Mal

Lewis Hamilton gewinnt den Saisonauftakt in Bahrain. Der 36-Jährige bedankt sich bei seinen Fans und spricht von einem speziellen Sieg.

Jeder Sieg fühlt sich an wie das allererste Mal - sagt Lewis Hamilton, und der siebenmalige Formel-1-Weltmeister muss es ja wissen. ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

Sein Erfolg am vergangenen Sonntag in Bahrain sei allerdings ein sehr spezieller gewesen, schrieb der Brite bei Instagram: "Da gab es auf einmal ganz andere Belastungen - Belastungen, die daran erinnern, dass es leicht ist, in der Komfortzone zu bleiben, aber dass wir uns erst dann wirklich entwickeln, wenn wir uns selbst herausfordern." (Alles Wichtige zur Formel 1)