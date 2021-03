Boykott der WM 2022 in Katar? Toni Kroos äußert sich

"Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich die Vergabe - die allerdings schon über zehn Jahre her ist - an Katar nicht gut finde. Das hat mehrere Gründe. Das eine sind die Arbeitsbedingungen, aber es gibt noch den einen oder anderen Punkt. Zum Beispiel steht Homosexualität in Katar unter Strafe und wird verfolgt", sagte Kroos bei "Einfach mal Luppen", dem wöchentlichen Podcast von Felix und Toni Kroos.

Nationalmannschaft setzt Zeichen für Menschenrechte

Kroos: "Boykott würde an Arbeitssituation nicht viel ändern"

Ob ein Boykott der Endrunde im Winter 2022 allerdings die Lösung für diese Probleme ist, zweifelt der Mittelfeldstar von Real Madrid an. "Man muss sich die Frage stellen: Was bringt ein Boykott von so einem Turnier? Ist es wirklich so, dass sich dann dort etwas entscheidend verbessert? Ändern sich dann die Arbeitsbedingungen? Ich glaube, nein. Weil ich glaube, dass die Bedingungen nicht nur aufgrund dieser Fußball-WM an den Stadien so sind, sondern dass die grundsätzliche Situation dort so ist. Das heißt, dass ein Boykott an den Arbeitssituationen nicht viel ändern würde."