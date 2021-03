Auch Belgien macht auf Menschenrechte aufmerksam

Auch die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Menschenrechtsdiskussion um WM-Gastgeber Katar ein Zeichen gesetzt.

Die "Roten Teufel" trugen vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland (8:0) T-Shirts mit dem Slogan "Football Supports Change (Fußball unterstützt Wandel)", der in den vergangenen Tagen zu einer Protestwelle angewachsen ist.

Zahlreiche Nationen, darunter auch Deutschland, haben sich zum Auftakt der WM-Qualifikationsspiele für die Stärkung der Menschenrechte in Katar eingesetzt. Norwegen hatte als erstes Land die Verhältnisse im Emirat öffentlich angeprangert, am vergangenen Mittwoch trugen die Spieler um Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland vor der Partie in Gibraltar (3:0) weiße T-Shirts mit der Aufschrift: "Menschenrechte - auf und neben dem Platz".