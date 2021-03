Frustbewältigung von Ronaldo und Belgien - Russen und Türken verlieren weiße Westen

Europameister Portugal und sein Superstar Cristiano Ronaldo haben sich in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar den Frust über die ersten Punktverluste ebenso von der Seele geschossen wie der Weltranglistenerste Belgien. Ronaldo höchstpersönlich sorgte drei Tage nach seinem Ärger über das 2:2 in Serbien beim 3:1 (1:1) in Luxemburg für das entscheidende Tor. Belgien betrieb nach seinem 1:1 in Tschechien durch ein deklassierendes 8:0 (4:0) gegen Belarus Wiedergutmachung. Die Niederlande spielten sich bei ihrem 7:0 (1:0) in Gibraltar nach dem Seitenwechsel ebenfalls in einen Torrausch.