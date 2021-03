Nationalmannschaft: Ilkay Gündogan und der steinige Weg zum Chef

Ilkay Gündogan hat sich in der Nationalmannschaft unter den Führungsspielern von Joachim Löw etabliert. Sein Weg dahin, war kein leichter.

Ilkay Gündogan wird die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochabend in Duisburg gegen Nordmazedonien als Spielführer aufs Feld führen. "Ilkay wird Kapitän sein, wenn er spielt", bestätigte Bundestrainer Joachim Löw.

Ein weiterer Beweis dafür, dass der City-Star vor dem EM-Turnier in die Chef-Riege aufgestiegen ist! ( WM-Qualifikation: Deutschland - Nordmazedonien, Mi., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER )

Ilkay Gündogan auf einer Stufe mit Manuel Neuer und Toni Kroos

Wenn der Bundestrainer in diesen Tagen von seinen Führungsspielern spricht, nennt er den England-Star in einem Atemzug mit den Weltmeistern Manuel Neuer und Toni Kroos. Löw schätzt die Meinung Gündogans, bindet ihn immer enger ein. Beim Abschlusstraining in Bukarest zum Beispiel nahm Löw Gündogan zur Seite und sprach fünf Minuten mit ihm.