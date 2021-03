Englands U21 vor EM-Aus. Spült die Blamage Frank Lampard auf den Trainerposten?

Nach einer Auftaktpleite gegen die Schweiz (0:1) und der darauffolgenden Niederlage gegen Portugal (0:2) muss am letzten Gruppenspieltag heute schon einiges für die "Young Three Lions" laufen, damit sie in der Gruppe D noch den Sprung ins Viertelfinale schaffen.

Gegen Portugal hatte England keinen einzigen Torschuss

Boothroyd: U21-Cheftrainer zu sein ist ein "unmöglicher Job"

Eddie Nketiah überragte in der EM-Quali

"Es gibt einen Grund, warum wir seit 37 Jahren nichts mehr gewonnen haben und warum wir nicht so weit gekommen sind, wie wir dachten. Unser primäres Ziel ist es, Spieler für Gareth Southgate zu entwickeln", erklärte er am Dienstag.

Chelsea-Legende wird als möglicher Nachfolger gehandelt

Nach der enttäuschenden Pleite gegen Portugal zeigte sich auch der Stürmer ernüchtert: "Es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Der Fußball läuft nicht immer so, wie man will. Es waren zwei Spiele, in denen wir wahrscheinlich nicht so gut waren."