Deutschland - Nordmazedonien: WM-Quali Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Löw will seinem noch nicht benannten Nachfolger mit dem dritten Sieg am Mittwoch in Duisburg auf dem Weg zur Winter-WM in Katar ein bestelltes Feld hinterlassen. Zudem erhofft er sich letzte Erkenntnisse vor der Nominierung seines vorläufigen EM-Kaders im Mai. In seiner Mannschaft hat der 61-Jährige bereits "einen Konkurrenzkampf Richtung EM" festgestellt. Die nächsten zwei Monate seien entscheidend, betonte Löw. (SERVICE: Alles zur WM-Qualifikation)