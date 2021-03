Düsseldorfs Morales vor Wechsel in die MLS

US-Nationalspieler Alfredo Morales kehrt Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf nach zweieinhalb Jahren den Rücken und wechselt voraussichtlich in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS). Am Dienstag fehlte der 30-Jährige beim Training der Rheinländer, weil er laut Klubangaben "in aussichtsreichen Verhandlungen für einen ablösepflichtigen Wechsel in die MLS" steht.