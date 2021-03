Für krankes Baby: Von Ronaldo weggeworfene Armbinde versteigert

Ronaldo hatte die Armbinde am Samstag weggeschmissen, nachdem dem Angreifer von Juventus Turin in der WM-Qualifikation beim 2:2 (2:0) in Serbien ein Treffer in der Nachspielzeit verweigert worden war. CR7 hatte den Ball für die TV-Zuschauer gut sichtbar über die Torlinie bugsiert. Doch Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande) gab das Tor nicht - ihm standen weder VAR noch Torlinientechnik zur Verfügung.