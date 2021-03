Kuntz bringt Klimowicz erstmals von Beginn an

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit zwei Veränderungen in der Startelf in ihr letztes EM-Gruppenspiel gegen Rumänien.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit zwei Veränderungen in der Startelf in ihr letztes EM-Gruppenspiel gegen Rumänien. Erstmals von Beginn an kommt der Stuttgarter Mateo Klimowicz bei der Endrunde zum Einsatz, zudem kehrt David Raum (SpVgg Greuther Fürth) in die erste Elf zurück. Weichen müssen die Kölner Ismail Jakobs und Salih Özcan.