Dota2: Europa enttäuscht beim Singapur-Major - China stark

Die ersten zwei Phasen des One Esports Majors endeten nach vier Tagen geballter Dota2-Action. Am Ende setzten sich ein Underdog-Team sowie die Favoriten aus China durch, während Europa enttäuschte.

Singapur-Major: Europa startet schwach

Bereits in den Wildcards gab es aus europäischer Sicht die ersten Enttäuschungen. Team Nigma, welches aufgrund des COVID-19 Ausfalls von Ivan "MinD_ContRol" Invanov, mit Roman "rmN-" Paley antrat, fand von Beginn an nicht in das Turnier. Sie beendeten die Wildcards auf dem letzten Platz hinter Underdog T1. Team Liquid, das zweite europäische Team, ließ zuerst noch hoffen, fiel dann aber in bekannte Muster zurück. Nach einem erfolgreichen ersten Tag, mit einem Score von 6-0, beendete das Team Tag zwei mit 0-4 und musste sich deshalb den fast sicheren Gruppenphasenplatz erst in einem Tiebreak gegen AS Monaco Gambit erkämpfen.