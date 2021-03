Früherer Bundestrainer Pesic in die Hall of Fame aufgenommen

Pesic wird von der FIBA in die Hall of Fame aufgenommen © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der ehemalige Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic wird in die Hall of Fame des Weltverbandes FIBA aufgenommen. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wird der 71-jährige Serbe neben elf weiteren Größen um den früheren NBA-Star Steve Nash (Kanada) in der Klasse von 2020 geehrt.