Mason Mount: Dank Thomas Tuchel bei den Three Lions anerkannt

Nachdem Mount am Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Albanien in der WM-Qualifikation seine erneut starke Leistung sogar mit einem Tor krönte, feierten ihn nicht nur die englischen Fußball-Fans. ( Service: Ergebnisse der WM-Qualifikation )

Tuchel sorgt für die nötige Anerkennung

"Aber das habe ich schon im Herbst gesagt", fügte der Coach hinzu. Damals musste sich Mount mit teils harter Kritik an seinen Auftritten auseinandersetzen. Böse Zungen behaupteten, der damalige Chelsea-Coach Frank Lampard stelle seinen "Liebling" Mount nur so häufig auf, weil sich die beiden aus gemeinsamen Zeiten bei Derby County (Saison 2018/2019) kennen.

Mount ist der erste Chelsea-Spieler seit Lampard, der in drei aufeinanderfolgenden Einsätzen für England ein Tor oder einen Assist erzielt hat. Dem war dies in sieben Spielen hintereinander gelungen, bis die Serie im Mai 2013 endete.

Mount: Stammspieler bei der EM?

Im nächsten Qualifikationsspiel gegen Polen am heutigen Abend (WM-Qualifikation: England - Polen, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) Mittwoch wird Mount, der nun in 15 Einsätzen für die Nationalmannschaft vier Tore erzielt hat, wahrscheinlich erneut in der Startelf stehen. Zwar verpasste der Kreativspieler am Dienstag Teile des Mannschaftstrainings, was in der englischen Presse Gerüchte über mögliche Fitness-Probleme ausgelöst hatte.