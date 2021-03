Osako und Kamada treffen: Japan mit historischem 14:0 gegen die Mongolei

Bremens Osako (23./55./90.+2) steuerte in Chiba einen Dreierpack bei, Frankfurts Kamada (26.) traf zum zwischenzeitlichen 3:0. Mit Stuttgarts Wataru Endo stand noch ein dritter Bundesliga-Legionär in der Startformation. Die asiatische Qualifikation für das Turnier in Katar war wegen der Corona-Pandemie knapp anderthalb Jahre unterbrochen, auch in diesem Länderspielfenster wurden noch viele Partien abgesagt.